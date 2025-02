In consiglio la variante per la nuova scuola di Colbuccaro

Pronto a riunirsi martedì alle 20,30 il consiglio comunale a Corridonia. Tra i punti all’ordine del giorno figurano le integrazioni all’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche insieme ad alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario. Si discuterà anche del nuovo complesso scolastico di Colbuccaro, che sorgerà in via Veneto, nello specifico sarà esaminata la proposta di variante urbanistica mirata alla realizzazione di una rotonda utile a favorire la viabilità e l’accesso alla scuola. "In merito alle variazioni di bilancio – ha illustrato l’assessore al bilancio Matteo Grassetti – parliamo di modifiche che tengono conto della sospensione dei mutui per i comuni delle aree del cratere, prevista dalla legge finanziaria 2025. Sostanzialmente vengono riallocate le risorse in diversi capitoli di spesa di bilancio tra cui, la più importante, 50.000 euro per le manutenzioni, 10.000 destinati alle potature, 30.000 per la manutenzione degli impianti sportivi, ulteriori 40.000 andranno per le manifestazioni culturali e ricreative, poi 15.000 per attività di promozione e valorizzazione del territorio cittadino. Questi sono sicuramente i punti principali – ha precisato – nel piano triennale delle opere pubbliche invece, rientreranno tutte quelle opere che non sono partite entro il 31 dicembre 2024, vale a dire: il rifacimento delle strade consortili, il progetto di riqualificazione della bocciofila e impianto da tennis nella zona di Villa Fermani che comprende anche la realizzazione di due nuovi campi da padel in più anche i boschi urbani, i quali saranno finanziati con un bando che ci siamo aggiudicati e tra le zone dove sorgeranno figurano l’area in via Verdi e nei pressi dell’ex mattatoio".

Tra gli altri argomenti ci saranno delle mozioni firmate congiuntamente dai gruppi di minoranza che verteranno sulla richiesta di un incontro pubblico a Colbuccaro al fine di far chiarezza riguardo il progetto della nuova scuola ed anche il campo sportivo ex-Enaoli con il sollecito di effettuare degli interventi di manutenzione urgenti.

Diego Pierluigi