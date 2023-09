In Consiglio si parla di ricostruzione e dei piani attuativi di Piegusciana e Calcina

I piani attuativi per la ricostruzione delle località di Piegusciana e Calcina saranno al centro del prossimo Consiglio comunale di Camerino, sotto la guida dal sindaco Roberto Lucarelli (nella foto), convocato per le 21,15 di giovedì nell’aula consiliare in via Conti di Altino 19.

Diversi sono i punti che saranno discussi all’ordine del giorno della seduta. Oltre all’approvazione dei verbali della precedente seduta del 31 luglio e alle comunicazioni del sindaco, l’interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo di minoranza "Ripartiamo" avente ad oggetto la strada comunale che collega le frazioni di Spindoli, Spindoli Di Sotto e San Felice.

Seguiranno, poi, le discussioni sui due piani attuativi già menzionati, ossia quelli relativi alle località di Piegusciana e Calcina.

Nel prossimo Consiglio comunale non si parlerà solo di ricostruzione post sisma, ma anche di bilancio. Il sesto punto all’ordine del giorno vedrà infatti l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2022 (con presa d’atto delle risultanze dei bilanci di esercizio 2021 degli organismi partecipati del Comune di Camerino) e la variazione al bilancio di previsione 20232025. NoNon manca la parentesi relativa ai lavori pubblici. Verranno poi discussi infatti gli aggiornamenti del programma triennale dei lavori pubblici dal 2021 al 2023 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 20232024.

È prevista, infine, anche una nota di aggiornamento al Dup 20232025.

Alessio Botticelli