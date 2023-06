In Consiglio si torna a parlare della pista da sci

Dopo tre sedute dedicate quasi esclusivamente al nuovo regolamento per il Consiglio delle donne, il consiglio comunale torna a riunirsi la prossima settimana anche per recuperare quanto rimasto indietro. Le sedute si apriranno lunedì, alle 15, con la discussione delle quattro interrogazioni che riguardano lo Stadio Brizi (Andrea Perticarari, Pd), il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati ad accedere ai centri di raccolta comunali, le fermate Apm e la delibera di giunta comunale su "Approvazione delle linee guida per l’assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale e abitativa" (Narciso Ricotta, Pd). A partire dalle 16, il Consiglio sarà chiamato ad approvare le delibere relative alla rimozione dei vincoli convenzionali riguardanti alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata e al recesso dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche. L’assise discuterà poi le mozioni relative ai Magazzini Uto (Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune), al ripristino del roseto dei giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei (Ninfa Contigiani, Pd), alla stagione lirica (Narciso Ricotta, Pd), alla viabilità e sicurezza stradale nelle vie che costeggiano le mura (Alessandro Marcolini del Pd), ai lavori largo Donatori del sangue (Alberto Cicarè di Strada Comune – Potere al Popolo), all’installazione di dispositivo stradale di sicurezza per motociclisti (Andrea Perticarari del Pd) e alla pista da sci sintetica (David Miliozzi di Macerata Insieme).