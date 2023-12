In corsia a regalare sorrisi ai bambini: impegno da non interrompere

Si chiude un anno intenso per l’associazione "Il baule dei sogni", vissuto sempre accanto ai più piccoli, con tante iniziative e progetti portati a termine, cercando di regalare un sorriso a questi pazienti così fragili. L’attività si esprime al massimo nei reparti dove i volontari trascorrono tante ore con i bambini. In particolare in quello di oncoematologia del Salesi di Ancona, i clown dottori vanno tre volte ogni settimana portando avanti, tra l’altro, anche un progetto di disegno con il maestro d’arte Andrea Agostini. Ma nei mesi scorsi non sono mancate le sorprese con i volontari del "Baule dei sogni", che si sono presentati con gli ospiti vip, il cantante Ligabue e l’artista Andrea Paris. Spazio, poi, per i progetti speciali come quello denominato Prisma, che viene svolto sul territorio e coinvolge i Comuni di Morrovalle, Montecassiano, Ancona, Loreto, Castelfidardo e Osimo. Grazie a questa attività sono stati realizzati un laboratorio di teatro sociale e cinque laboratori di alfabetizzazione emozionale e psicologia positiva. E poi spettacoli di beneficenza, il cui ricavato va a supporto delle famiglie, e collaborazioni con librerie per donazioni di libri. Fondamentale, tuttavia, la capacità di promuovere la continuità della propria azione anche col passare degli anni attraverso l’innesto di forze nuove. Diventa imprescindibile, pertanto, la formazione di nuovi volontari capaci e competenti.

Ecco perché è stata preziosa per l’associazione dorica, aderente alla Federazione nazionale dei clown dottori, la donazione ricevuta di recente dal Banco Marchigiano e dai suoi soci per un importo di 15 mila euro, destinata proprio alla realizzazione di corsi per la formazione professionale di nuovi clown dottori. "È stato per noi un apporto davvero molto importante, oltre che un gesto di grande attenzione – dicono i responsabili del "Baule dei sogni" - con il quale stiamo progettando due nuovi corsi, entrambi con riconoscimento europeo: uno a Monteprandone già iniziato e uno ad Ancona in procinto di iniziare". "Abbiamo voluto festeggiare i nostri 125 anni di storia – ha spiegato il direttore generale del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini – con questa donazione rivolta ad una realtà che conduce un’attività davvero meritoria. Il fatto che la donazione sarà destinata alla formazione, inoltre, rappresenta una splendida garanzia che l’attività dell’associazione possa continuare e protrarsi a vantaggio di tanti bambini. Essere vicini al territorio, secondo noi, vuol dire anche questo".

Il Banco Marchigiano oggi conta 28 filiali distribuite in 6 province (Macerata, Pesaro-Urbino, Ancona, Fermo, Teramo, L’Aquila), a servizio complessivamente di 121 Comuni, un numero di soci superiore a 11.500 e circa 200 dipendenti.