In crescita gli infortuni sul lavoro: "Ora più personale per i controlli"

La sicurezza sul lavoro è un tema prioritario al quale, come Regione, stiamo rivolgendo la massima attenzione. Con la ricostruzione post sisma in corso, abbiamo dato indirizzo di rafforzare gli organici dei servizi dedicati alla sicurezza sul lavoro (Spsal), agli infortuni e ai servizi ispettivi, con personale specializzato, allo scopo di potenziare le attività di controllo e verifica che sono di grande rilevanza". È quanto affermato in consiglio regionale dall’assessore regionale alla Sanità e Sicurezza Filippo Saltamartini che, dati alla mano, ha fornito un quadro degli interventi. "Nel 2024 sono stati ispezionati oltre mille cantieri edili e sono state controllate 3.280 aziende edilizie e 172 imprese che operano in agricoltura. In aumento, rispetto agli anni precedenti, i verbali inerenti alle violazioni: 575 quelli relativi all’edilizia e 33 all’agricoltura" (le violazioni riscontrate sono state 619 in edilizia e 49 in agricoltura). Saltamartini ha anche ricordato che con il decreto legislativo 2015 del 2021 sono state assegnate all’Ispettorato nazionale del lavoro funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro pari a quelle attribuite ai Servizi Psal delle Regioni e che, da quel momento, l’Ispettorato interviene in autonomia con il proprio personale, composto sia da ispettori del lavoro che da carabinieri del Nucleo ispezioni lavoro. Intanto i primi dati Inail del 2025, hanno registrato nelle Marche un aumento delle denunce d’infortunio sul lavoro, passate dalle 1.128 di gennaio 2024 alle 1.174 di gennaio di quest’anno (+4,1%), anche se sono diminuiti gli infortuni in itinere (quelli nel tragitto casa-lavoro). Per quanto riguarda i settori, gli infortuni sono aumentati nella industria e servizi (da 852 a 913, il 7,2%, in più), e nella pubblica amministrazione (da 195 a 209, il 7,2% in più), mentre sono diminuiti in agricoltura (da 81 a 52, il 35.8% in meno). L’incremento maggiore riguarda la provincia di Fermo, dove le denunce di infortunio sono passate da 73 a 100 (+37%), seguita da quelle di Macerata, da 229 a 251 (+9,6%), Ancona, da 390 a 396 (+1,5%) e Pesaro, da 295 a 297 (+0,7%). In controtendenza la provincia di Ascoli dove c’è stata una diminuzione, da 141 a 130 (-7,8%). C’è stato un solo infortunio mortale rispetto ai due del gennaio 2024. Dopo tanti anni di crescita, invece, risultano in calo le denunce di malattie professionali: nelle Marche sono passate da 588 a 574 (-2,4%). Anche in questo caso il quadro è diversificato: in calo nelle province di Ancona (-22,8%) e Macerata (-9,7%), in aumento nelle province di Pesaro (+19%), Fermo (+12,5%) e Ascoli (+11,1%).