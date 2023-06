In crisi, convinto a tornare a casa

Momenti di paura ieri a Montefano: un 60enne della zona minacciava di farla finita. Ma per fortuna la storia ha avuto un lieto fine. L’allarme è arrivato poco prima delle 19.30 dagli hangar del Flyclub, dove l’uomo sembrava intenzionato a togliersi la vita. Sul posto si sono precipitati 118 e vigili del fuoco, ma per fortuna alla fine il loro intervento non è stato necessario. A quanto sembra infatti il 60enne ha capito di stare per commettere un errore enorme, ed è tornato a casa. La speranza è che riesca a superare questo momento di abbattimento spirituale e che possa risolvere i problemi che lo avevano portato a pensare un gesto estremo.