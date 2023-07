"In cucina per dodici ore al giorno, al massimo arrivavo a 800 euro"

"In teoria, mi avevano parlato di 40 ore settimanali, ma ne facevo molte di più. Non avevo busta paga, non avevo ferie, permessi, nulla. E tutto questo per guadagnare al massimo 800 euro al mese, con cui è impossibile mantenersi da soli". Una 24enne della provincia ha provato sulla sua pelle quali siano le condizioni di lavoro, prestando servizio nella cucina di un ristorante di Civitanova. "Dicono sempre che siamo noi giovani che non vogliamo lavorare – racconta –. Ma a certe condizioni non è possibile. Io entravo alle 8 e in teoria avrei dovuto finire alle 15, ma per pulire e preparare per la sera rimanevo anche fino alle 16 o alle 17. Poi per la cena tornavo in cucina dalle 19 a mezzanotte, ma anche fino all’una, a seconda di quanta gente ci fosse. Questo per sei giorni su sette. L’accordo era di un pagamento di 40 ore settimanali, quelle in più non erano né segnate né pagate. Ed ero comunque pagata poco, oltre a non avere contributi, né ferie, malattia o quattordicesima: era tutto in nero. Ogni mese prendevo tra i 700 e gli 800 euro, troppo pochi, se uno deve pagarne 500 di affitto, e i prezzi di qualsiasi cosa sono aumentati: da solo così non riesci a mantenerti, pur lavorando sempre. Molti datori di lavoro infatti cercano universitari, che in teoria cercano di guadagnarsi qualche extra ma non devono mantenersi; non credo però che il fatto che una persona sia uno studente autorizzi il datore di lavoro a sfruttarla e a prenderla in giro".

Dal ristorante dove lavorava la 24enne, non a caso, se ne sono andati via tutti. "Il titolare non era una persona in grado di comunicare con noi – si sfoga la 24enne –, figuriamoci con i clienti. Non credo fosse adatto per quell’attività, perché alla fine anche il servizio risente di come sta il personale". Ma per fortuna, non sono tutti così. "E infatti ora lavoro in un posto molto migliore – conclude la ragazza –, in un’atmosfera molto più stimolante, e con la busta paga, e anche se lo stipendio è basso almeno posso contare sulla quattordicesima".

p. p.