"In discoteca arrivano ubriachi"

"È un problema delle nuove generazioni, i social hanno rovinato questi ragazzini di 16, 18 anni – ha detto Licio Cesetti, dj e organizzatore di serate ed eventi –. Noi non abbiamo questo problema, organizzando serate per over 30".

A detta di Cesetti "il problema sta nell’alcol".

"Tanti ragazzini già arrivano ubriachi in discoteca – spiega –, comprano i superalcolici al supermercato perché ubriacarsi in discoteca costa troppo.

È un problema di droghe e, qualche volta, di educazione. Lasciare un 16enne in giro fino alle sei della mattina non va bene. Tutti i locali, poi, secondo me, dovrebbero chiudere alle 3".