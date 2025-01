In dodici mesi 24 sedute del Consiglio comunale

Nel 2024 si sono svolte 24 sedute del Consiglio comunale (oltre a due sedute andate deserte) e 28 sedute della Conferenza dei Capigruppo. Gli atti portati sono stati 160 di cui 50 interrogazioni, sette interpellanze, 22 mozioni (di cui 2 approvate), 30 ordini del giorno (di cui 11 approvati), un progetto ("Guardami negli occhi") e 50 delibere. Questo il bilancio tracciato dal presidente del Consiglio, Francesco Luciani. "Un plauso va ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza per aver portato in Consiglio comunale i vari atti ed essersi confrontati sempre nel massimo rispetto e nella reciproca condivisione – ha detto il presidente –. Un ringraziamento anche alla giunta per le delibere proposte e approvate. Nel 2024, la presidenza del Consiglio comunale ha inoltre approvato il nuovo Regolamento del Consiglio e le modifiche allo statuto; aggiustamenti dovuti a cambiamenti e innovazioni che ci sono stati in questi anni che sono stati accolti in modo unanime da tutti i consiglieri. Un lavoro di squadra reso possibile, non lo dimentichiamo, dal grande impegno della macchina comunale e degli uffici dell’Ente".

Tra i passaggi fondamentali ci sono stati, nella seduta del 4 marzo, la variazione al Bilancio 2024/2026 e al Dup 2024/2026 mentre, nella seduta del 13 maggio, sono stati approvati gli aggiornamenti relativi al Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il Consiglio comunale del 10 giugno ha approvato il rinnovo della convenzione per lo svolgimento, in forma associata, del servizio di segreteria tra i Comuni di Macerata e Corridonia mentre durante l’assise cittadina del 24 giugno sono stati approvati il nuovo Regolamento degli asili d’infanzia comunali.

L’assise del 16 settembre ha approvato la modifica e revisione dello statuto comunale, il conferimento della cittadinanza onoraria al tenore Andrea Bocelli, la mozione presentata dal consigliere Giordano Ripa relativa alla convenzione tra Ast e Ircr per l’uso dei locali sede del corso di laurea in Scienze Infermieristiche e l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Sabrina De Padova sulla sensibilizzazione ad adottare un animale adulto usufruendo di controlli gratuiti tramite ecografo. Approvate, anche, le delibere inerenti all’accoglimento della richiesta di scomputo monetizzazione aree a standards e alla variazione degli obblighi convenzionali relativamente alla convenzione per l’attuazione del piano di recupero "Salesiani" che riguarda l’area situata tra via Alfieri, via Alighieri e viale Don Bosco.