In due sotto processo per rapina, chiesto un patteggiamento

Due persone sotto processo per rapina, dopo la sottrazione di un profumo del costo di dieci euro. L’episodio era avvenuto la sera del 17 giugno scorso al Krizia’s Bar, in via Pertini a Tolentino. Nel locale erano entrati due uomini e una donna, per bere qualcosa. A un certo punto il fratello della titolare aveva notato uno degli uomini infilare in tasca una confezione presa da un espositore. Poi i tre si erano diretti in fretta verso la porta. Fratello e sorella allora avevano inseguito e tentato di bloccare i tre, dicendo loro che c’erano le telecamere nel locale e che erano stati già chiamati i carabinieri, affinché restituissero quello che avevano preso. Ma gli sconosciuti avrebbero spintonato i due tolentinati e, dopo aver cercato di strappare dalle loro mani i cellulari per non farsi filmare sarebbero scappati. Le indagini dei carabinieri avevano poi portato ad accusare Amel Busnov, bosniaco di 32 anni, e la tolentinate Cristina Contratti per quella rapina. Ieri mattina per loro, difesi dagli avvocati Paolo Carnevali e Lucrezia Massaccesi, in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza preliminare, nella quale è stato chiesto un patteggiamento. L’udienza è dunque slittata al 2 maggio per definire la questione.

Paola Pagnanelli