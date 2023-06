In estate i giovani si rendono utili

Al via a Recanati la nuova edizione del progetto estivo "Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune" finanziato dalla Regione e coordinato da CSV Marche ETS. Le attività si svolgeranno dal 26 al 30 giugno e coinvolgeranno squadre di ragazzi dai 16 ai 21 anni, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno le squadre. A ciascun partecipante verrà consegnato un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.