"In estate shopping anche di sera"

Prolungare l’orario serale di apertura dei negozi in estate: è la proposta dei commercianti, che Viviamo Civitanova sta portando avanti e che ha sottoposto all’amministrazione comunale. È in corso la raccolta delle adesioni. "In un momento in cui il commercio di vicinato deve affrontare maggiori sfide, ci rendiamo disponibili con più ore lavorative e più impegno economico a fronte di assunzioni o straordinari per i collaboratori" spiega Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione.

Il progetto prevede che per due mesi, dal primo luglio al 20 agosto, i negozi restino aperti fino alle 23, cosa che in paesi limitrofi accade da anni. Il 12 febbraio Viviamo Civitanova ha inviato una comunicazione all’amministrazione con la richiesta di sostegno. "A fronte di un impegno vero dei commercianti – dice Gironacci – è stato chiesto un incontro in tempi brevissimi al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali, per confrontarci e approntare strategie comuni per Una nuova veste estiva di Civitanova".

Tra le richieste anche alcune proposte di supporto: almeno due eventi a settimana nel borgo marinaro attinenti con Civitanova Danza; dal primo maggio a fine luglio una pubblicità adeguata della città nelle province di Ancona, Ascoli e Macerata arrivando fino all’Umbria; infine la sospensione di tutte le zone a traffico limitato nel borgo marinaro, per rendere disponibili i parcheggi, e ripristinare l’ora di sosta gratuita. "Siamo certi – sottolinea Gironacci – che anche l’amministrazione ha a cuore le sorti di una Civitanova che vuole concretizzare la sua natura turistica e, quindi, che voglia sostenere l’impegno degli imprenditori del commercio, che hanno contribuito a fare grande la nostra città".

Lorena Cellini