In farmacia prodotti senza glutine a prezzi calmierati

Prodotti senza glutine a prezzo calmierato alla Farmacia comunale numero 1 (via Dante Alighieri, San Marone). Ne dà notizia Roberto Pantella, capogruppo consiliare di FdI, promotore della mozione consiliare, approvata all’unanimità l’8 luglio 2024. "Grazie a un lavoro condiviso - commenta - portato avanti con serietà e impegno, siamo riusciti a trasformare un atto di indirizzo in una misura concreta" e ringrazia l’Atac, azienda comunale che gestisce il settore delle Farmacie e ha deciso di selezionare una linea di prodotti gluten a prezzi accessibili. L’annuncio di Pantella arriva in occasione della Settimana nazionale della Celiachia e rafforza il messaggio di attenzione verso le esigenze alimentari specifiche di tanti cittadini. I prodotti sono già disponibili nella farmacia di via Dante Alighieri, e per informazioni è possibile telefonare allo 0733-773203. "AUn piccolo intervento - dice Pantella - che rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie, soprattutto in un momento in cui i costi della spesa incidono sui bilanci".