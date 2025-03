In fila all’anagrafe se la prende con il funzionario: denunciato

Si era recato all’ufficio anagrafe per una pratica, ma quando gli è stato detto che c’era da attendere ha perso le staffe e ha cominciato a dare in escandescenze, creando paura e tensione negli uffici comunali. Alla fine sono arrivati i carabinieri e nei suoi confronti è scattata la denuncia. I carabinieri della stazione di Potenza Picena hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 55 anni di origini calabresi, residente a Potenza Picena e già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che attualmente si trova in regime di semilibertà, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, si era recato all’ufficio anagrafe del comune di Potenza Picena per sbrigare alcune pratiche amministrative. Appresa la necessità di attendere la pre-istruttoria per la definizione della sua pratica, il 55enne ha perso il controllo ed ha reagito in maniera decisamente violenta. In particolare, l’uomo ha cominciato ad urlare e ad imprecare e ha colpito violentemente con un pugno sulla scrivania del funzionario responsabile che stava parlando con lui, creando allarme e paura all’interno dell’ufficio e interrompendo il normale svolgimento del servizio pubblico. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i carabinieri. Ci hanno pensato i militari dell’Arma a calmare il 55enne e a riportare la situazione alla normalità. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Chiara Marinelli