In fumo i risparmi di un pensionato. Banca condannata a risarcirlo

Ha dovuto aspettare più di dieci anni, ma alla fine è riuscito a riavere i 25mila euro persi con i bond argentini. Protagonista della vicenda un ex fioraio in pensione di Monte San Giusto. Nel 1996 e nel 1998, l’uomo aveva investito i suoi risparmi, 50 milioni di lire, sui tango bond che gli erano stati proposti dalla Banca Popolare di Ancona. Ma con il crac del paese sudamericano, nel 2001, l’investimento era andato del tutto in fumo. Dopo vari tentativi di recuperare le sue somme, il sangiustese aveva fatto causa alla banca, assistito dall’avvocato Francesca Ippoliti. In primo grado, il tribunale di Macerata gli aveva dato ragione rilevando che l’istitutonon avesse tenuto conto della propensione al rischio dell’investitore e non lo avesse informato sulle carattetistiche di quei prodotti. In appello però la corte aveva dato parere opposto, condannando il pensionato a resistituire quanto ricevuto nel frattempo.

L’avvocato Ippoliti allora si è rivolta alla Cassazione, e la corte di Roma ha di nuovo dato ragione al sangiustese, rinviando gli atti alla corte d’appello per una nuova, definitiva sentenza. Intanto, negli anni la Popolare era stata acquistata da Ubi, e poi quest’ultima da Intesa San Paolo, cosa che ha complicato ulteriormente la causa visto che Intesa aveva contestato di poter essere chiamata a rispondere di quanto avvenuto 25 anni fa con un altro istituto bancario.

Ma alla fine, nei giorni scorsi i giudici della corte d’appello di Ancona, recependo le indicazioni della Cassazione, hanno riconosciuto in via definitiva che la banca non aveva dimostrato di aver informato il cliente sulla rischiosità di quell’investimento, prima della stipula, e che dunque Intesa era tenuta a restituire le somme perse con il default dello stato. Un’ottima notizia per l’ex fioraio, che dal 2001 aveva temuto di aver perso per sempre i suoi risparmi.