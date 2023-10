In gara per l’Oscar all’albero di Natale più bello

Quale sarà l’albero di Natale più bello dell’intera Regione Marche? Anche Recanati aderisce quest’anno all’iniziativa del gruppo social "Dubbing_Marche" realizzata con il patrocinio della Regione Marche e in collaborazione con la Riviera del Conero. Si tratta di una competizione tra Comuni che ogni anno raccoglie decine di migliaia di votazioni (nell’edizione dell’anno scorso sono state più di ventimila).

Per l’Amministrazione si tratta di un ulteriore forte input per il turismo locale in quanto alimenta la curiosità di visitare i comuni candidati anche per vedere "dal vivo" gli alberi di Natale in competizione presentati via social e per esprimere consapevolmente il proprio "like" dal 10 al 25 dicembre. Inoltre l’iniziativa favorisce la crescita della rete turistica regionale in quanto vengono altresì promossi, via social, gli eventi natalizi comunali, oltre ad aumentare il senso di appartenenza verso la propria Città e creare un momento di condivisione online e dal vivo per tutte le generazioni.

L’adesione al progetto per Recanati comporta il pagamento della quota di adesione di 220 euro e una parte del ricavato complessivo sarà donato in beneficenza alla Protezione Civile della Regione Marche.