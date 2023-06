In ginocchio dopo l’alluvione a Sforzacosta "Abbiamo subito bisogno di una sede"

di Paola Pagnanelli

"Siccome tutto è distrutto, incluso muri sfondati e finestre rotte, le chiavi ormai non ci servono più. Siamo alla disperata ricerca di una sede idonea e sicura a Macerata. Aiutateci". Così attraverso la sua pagina Facebook l’associazione ’Genitori & figli per mano’ di Macerata ha voluto lanciare un appello, non disperato, "perché abbiamo ancora tante idee da realizzare per valorizzare l’associazione e il territorio". L’organizzazione di volontariato aveva la sede sotto alla scuola di Sforzacosta, dove l’alluvione del 5 giugno scorso ha devastato tutto.

E ora?

"A quanto abbiamo letto, la scuola sarà ricostruita altrove, in una zona più idonea, dunque lì non potremo tornare mai – risponde la legale rappresentante della ’Odv Genitori & figli per mano’, Andriana Steta, docente universitaria che con altri volontari ha creato questa realtà -. Ma per continuare a offrire i nostri servizi ci serve una sede adeguata e sicura, non una soluzione arrangiata. Quando, come accadrà, usciranno bandi per aiutare gli alluvionati, il primo requisito sarà una sede; i progetti si fanno con i preventivi: come faremo noi, se dovessimo essere temporaneamente ospitati da una parrocchia o da un’altra associazione. La sede è necessaria, e a Macerata. Già Sforzacosta era un problema, per chi non aveva l’auto. Molti universitari che avrebbero potuto fare tirocini con noi, o gli scout che volevano collaborare, hanno dovuto fermarsi perché la frazione era poco collegata con il capoluogo".

Cosa fate con l’associazione?

"Mettiamo all’opera le scoperte in neuroscienze, psicopedagogia, partiamo dai laboratori creativi, ci sono lezioni di inglese e cinese, incontri con i professionisti, e poi servizi permanenti per prestito e prova di tutti i tipi di pannolini lavabili, fasce e supporti per portare bimbi, puzzle didattici, materiali creati per noi, costumi. Eravamo un supporto a 360 gradi per le famiglie, soprattutto per le fasi dalla gravidanza fino a 3 anni del bambino. Avevamo la biblioteca di albi illustrati anche in inglese, collaborando con ’Nati per leggere’, e poi volumi tematici per le uscite di ludodidattica. Era un’attività a doppio binario, perché i bambini dovevano venire con un adulto, così imparavano tutti e due. Abbiamo fatto la differenza per numerose famiglie, con tanti sacrifici non avendo mai avuto fondi o sponsor, ma solo la collaborazione gratuita di pediatri, psicologi, pedagogisti e una decina di volontari".

Da quanto eravate a Sforzacosta?

"Dal 2018. Siamo iscritti ai registri delle associazioni, ci eravamo messi in lista e ci era stato dato dal Comune quello spazio che avevamo dipinto e arredato".

Avete già chiesto un’altra sede al Comune?

"Stiamo cercando di sollecitare tutti, ma finora non abbiamo avuto nulla di concreto. Però non ci arrendiamo. La nostra è una realtà virtuosa, anche se piccola, e siamo pieni di idee per nuove collaborazioni e progetti. Speriamo di essere presi in considerazione, per continuare a dare il nostro contributo alle famiglie".