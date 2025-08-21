In giro con il cane incontra il lupo. Fuga e caduta per un cacciatore

Vede un lupo in un fossato, prende di fretta il suo cane temendo per la sua incolumità e si fa male a una caviglia mentre scappa verso l’auto. L’incontro ravvicinato e del tutto inaspettato con un lupo è capitato a Ernestino Bidini, consigliere dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio). L’altra mattina, intorno alle 7.45, l’uomo si trovava in una zona di campagna in contrada Palombarette, tra Trodica di Morrovalle e Montecosaro Alto. Di prima mattina aveva portato il cane da caccia a fare addestramento in un’area di campagna. Ma a un certo punto l’animale si è bloccato e ha cominciato ad abbaiare e a ringhiare contro qualcosa. L’uomo si è avvicinato e in un fossato ha visto un lupo che fissava, da fermo, il cane. Così ha subito raggiunto il cane, lo ha legato al guinzaglio ed è scappato via. Mentre correva verso l’auto, Bidini si è fatto male a una caviglia. In quella zona sono state diverse le segnalazioni di lupi, che di giorno scelgono i fossati per cercare il fresco nelle ore più calde della giornata. Di recente da quelle parti due cani sarebbero stati uccisi da un lupo. Da mesi non si contano gli incontri ravvicinati con lupi e cinghiali, che si spingono sempre più vicino ai centri abitati.

Chiara Marinelli