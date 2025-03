In giro con la macchina pignorata. La Finanza lo ferma e la sequestra

Malgrado abitasse in Toscana la sua auto si trovava a Porto Recanati, ma la Guardia di finanza ha subito scoperto che su quel mezzo era stato disposto un pignoramento - di circa 70mila euro - da parte dell’Agenzia delle entrate. Per questo, i militari hanno posto la macchina sotto fermo amministrativo. È questa l’operazione condotta dai finanzieri della Tenenza locale, diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Tutto è partito quando le fiamme gialle hanno individuato un’Audi A4 Avant, di recente immatricolazione, durante un servizio di controllo economico del territorio svolto in ottemperanza alle disposizioni del comando provinciale di Macerata. Però si sono accorti che su quell’auto gravava un provvedimento di pignoramento per un importo considerevole, emanato dall’Agenzia delle entrate e riscossione di Siena.

Così sono scattati gli approfondimenti dei finanzieri. Ed è emerso che il proprietario del veicolo, residente in Toscana, si era sottratto artificiosamente al fermo amministrativo e al relativo pignoramento dell’Audi A4, per un ammontare di circa 70mila euro. A quel punto, i finanzieri hanno provveduto a fare dei verbali perché l’uomo aveva compiuto diverse violazioni al codice della strada. Inevitabilmente la vettura è stata posta sotto fermo amministrativo grazie al supporto di una società di soccorso stradale, per poi essere affidata all’istituto di vendite giudiziarie Marche, consentendo così all’erario il recupero dei mancati introiti.

Il servizio svolto, sottolinea la Guardia di Finanza, testimonia l’incessante presidio posto in essere per rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, evitando disparità anche a danno delle fasce più deboli.

Giorgio Giannaccini