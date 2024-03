In giro con papà. Corso Matteotti formato famiglia

"In giro con papà" domenica dalla mattina al calar del sole in corso Matteotti a Porto Recanati: teatrino all’aperto, giochi e animazione dalla ex scuola Diaz fino all’ incrocio con via Rossini. L’iniziativa che anticipa la tradizionale festa del papà, che cade martedì prossimo, è resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione "Colori e sapori del Piceno" che organizza anche un mercatino con articoli di artigianato e tante golosità per festeggiare il proprio babbo. La musica e l’animazione sono affidati al gruppo folkloristico "Gli stornellatori de Montecò" mentre in Piazza delle Rimembranze dalle ore 16.30 in poi ci saranno ulteriori animazioni per bambini con trucca bimbi e lo spettacolo di Alex (ventriloquo e mago) per permettere alle famiglie di trascorrere un pomeriggio di vera festa.