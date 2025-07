In kayak fino a Sebenico per la fibrosi cistica

Alessandro Gattafoni rilancia, stavolta la sua impresa in kayak sarà da Civitanova a Sebenico, in Croazia. In occasione dell’edizione 2025 della "125 miglia per un respiro", l’atleta civitanovese e testimonial italiano per la Lega italiana fibrosi cistica farà partenza da Civitanova nella giornata di giovedì, per poi fare ritorno nella stessa città tre giorni dopo. Al suo arrivo, si terrà un evento finale di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica che vedrà come ospite d’onore la nota presentatrice Rai Elisa Isoardi.

"Tornare in acqua – ha detto Gattafoni – per una nuova impresa con un solo pensiero nella mente: una sfida per la speranza di chi aspetta una cura". Gattafoni è dunque pronto per salpare il mare Adriatico e accendere un faro sul dolore delle persone con fibrosi cistica. "È fondamentale – ha aggiunto – focalizzare l’attenzione su questa tipologia di pazienti e combattere per riuscire a garantire loro un futuro migliore. Proprio come me, che ho la fortuna di poter usufruire dei modulatori della Cftr, il gene responsabile della fibrosi cistica".

Nei giorni scorsi, si è svolta la conferenza di presentazione in Regione, ad Ancona. "Il progetto 125 Miglia per un Respiro è ormai una iniziativa ben avviata, che siamo orgogliosi di continuare a sostenere – ha dichiara Antonio Guarini (nella foto con Gattafoni), presidente della Lega italiana fibrosi cistica –. Lo scopo è di aumentare la consapevolezza sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa ma ancora troppo poco conosciuta. Iniziative come quella portata avanti da Alessandro sono fondamentali per far luce su questa patologia e per trasmettere forza ai più di 6mila pazienti italiani affetti da fibrosi cistica, così come a tutte le persone che affrontano questa sfida trasformandola in una leva per guardare con fiducia al futuro".

"Una bella pagina per le Marche – ha commentato l’assessore regionale alla sanità e vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini –. Nelle Marche sono circa 220 le persone affette da questa malattia e, grazie all’impegno del Sistema sanitario regionale, i farmaci approvati da Aifa ed Ema sono forniti gratuitamente. Si tratta di un segno tangibile di civiltà e attenzione verso i pazienti, frutto anche della costante sollecitazione da parte dell’Associazione, in un sistema sanitario che spesso è concentrato sulle emergenze e rischia di lasciare queste patologie in un cono d’ombra".

Il progetto di Gattafoni, realizzato insieme con la Lifc, si può sostenere accedendo al sito "Rete del dono", nella pagina dedicata al progetto "Con un respiro in più".