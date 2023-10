In macchina con la droga: nei guai

Fermato per un controllo con l’etilometro, è finito in arresto con l’accusa di spaccio di eroina. Ma ieri è stato rimesso in libertà Roberto Petriccone, 35enne residente ad Appignano. A fermarlo, nella notte tra lunedì e martedì, sono stati i carabinieri della Stazione di Pollenza. La pattuglia stava facendo dei controlli in località Vaglie a Pollenza.

Vedendo un’auto procedere spedita lungo la strada provinciale 162, è stato intimato l’alt. Per prima cosa i militari hanno sottoposto il conducente all’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,38. Ma durante gli accertamenti, pensando di riuscire a non farsi vedere, Petriccone ha provato a disfarsi di un piccolo involucro gettandolo tra la vegetazione del campo di fianco alla strada.

Nonostante il buio e la poca accessibilità della zona, i carabinieri hanno recuperato il pacchetto, scoprendo che si trattava di un calzino all’interno del quale erano infilati tre sacchetti in cellophane con, in tutto, 48 grammi di eroina. A quel punto è scattata anche la perquisizione in casa dell’uomo, dove è stato ritrovato e sequestrato altro materiale utile per confezionare le dosi. A quel punto per lui sono scattati gli arresti domiciliari con la denuncia di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza di convalida.

In tribunale, difeso dall’avvocato Vando Scheggia, l’uomo ha ammesso l’uso personale e ha spiegato di essere nelle condizioni economiche di acquistare la sostanza, negando nel modo più assoluto lo spaccio. E il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà, non ritenendo ci fossero esigenze cautelari tali da giustificare una qualche restrizione. Gli accertamenti da parte dei carabinieri proseguiranno, per chiarire la vicenda, così come proseguiranno i controlli sul territorio della Compagnia di Macerata contro i traffici illeciti di sostanze

Paola Pagnanelli