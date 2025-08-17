In mare sulla rotta di San Marone. Folla alla tradizionale processione

Il gran caldo di Ferragosto non ha fermato i fedeli, che ieri sono accorsi in massa per celebrare San Marone, il santo patrono di Civitanova. Tradizione rispettata in pieno, dunque, in una chiesa di Cristo Re gremita per l’occasione. Nell’omelia, il vescoco, monsignor Rocco Pennacchio, ha parlato della "divisione interiore che nasce quando bisogna scegliere da che parte stare di fronte alle vicende della vita. Ogni decisione – ha detto – comporta un’operazione faticosa e dolorosa, perché se decido di fare una cosa devo per forza rinunciare a un’altra. Se la nostra fede cristiana non ci mette in crisi, non ci divide tra quello che vorremmo fare e quello che il Signore ci chiede di fare, vuol dire che stiamo da un’altra parte. Questo rischio è più forte nei luoghi dove un certo benessere può farci sentire appagati, senza avvertire la necessità di dover modificare qualcosa della nostra vita, relegando la nostra fede solamente a un rivestimento esteriore: non è questo ciò che il Signore ci ha chiesto. E non è con la fede che si raggiunge la pace, nell’immediato. La pace arriva sempre dopo un faticoso percorso di combattimento interiore, quella divisione di cui parla Cristo". E, in merito a San Marone, il vescovo ha parlato di "martire eminente del territorio e punto di riferimento del Piceno e di Civitanova, morto perché ha detto la verità senza cedere alle lusinghe". Numerose le autorità civili e militari presenti alla cerimonia. Partecipe anche una delegazione del Comune di Monteleone di Fermo, che celebra il medesimo Santo patrono. Poi, accompagnato dal suono della banda comunale, il corteo si è spostato al porto, per dare il via alla processione in mare.

Le reliquie del Santo sono state trasportate a bordo dell’imbarcazione ’Braveheart’ e, una volta preso il largo, è stata deposta in mare la corona di fiori. Tra le altre barche che hanno partecipato alla processione: ’Predatore’, ’Nonno Lisa’, ’Mirello Padre’, ’Mariano Lepretti’, ’Il Greco’, ’Nonno Vincenzo’, ’Avventuriero, Taoma’, ’Ciondolo, Gladiatore I’ , ’Toscanu’, ’Albatros Selvaggio’, ’Dante Padre’, ’Fra e le Ma’, ’Maria Madre’, ’Fratelli Medori’ e ’Alessandro il Grande’.

Francesco Rossetti