In media 132 litri per ogni abitante

1 La classifica

La città di Macerata è prima in Italia per la riduzione delle perdite d’acqua, che si attestano al 9,8%. Nelle Marche Pesaro è al 40,6%, Ancona al 31,3%, Fermo al 24,8% e Ascoli al 24,8%. Macerata è prima in regione anche per il minor consumo: in media 132 litri al giorno per abitante (Ancona, per esempio è a 155)

2 L’altro fronte

La provincia di Macerata, invece, non si dimostra altrettanto virtuosa e fa registrare perdite totali pari al 38,6%, il dato peggiore delle Marche: in quella di Pesaro le perdite sono il 38,1, in quella di Ancona il 34,9%, in quella di Fermo il 26,3% e in quella di Ascoli il 24,2%