In mosta mobili restaurati da abili mani

Da domani al 10 settembre Pollenza si accende con la 29ª Esposizione di antiquariato, restauro, artigianato artistico. Botteghe aperte nel centro storico nei giorni feriali dalle 21 alle 24 e nei festivi e pre-festivi dalle 18 alle 24 per poter ammirare mobili ed oggettistica restaurati e rimessi a nuovo dagli artigiani pollentini. Domani, alle 18.30 in piazza della Libertà, taglio del nastro e a seguire inaugurazione della personale di pittura di Gabriella Zagaglia (Zagà) alla sala convegni. Alle 20 aperitivo della tradizione al Caffè Centrale e al Caffè del Teatro; alle 21.30 al chiostro SS. Antonio e Francesco rappresentazione teatrale "Milone: un paese, un santo, il guerrin meschino, la storia di uno stesso destino". Bis sabato alla stessa ora e domenica alle 19 al Chiostro, dove alle 21.30 torna la rassegna "Pollenzionisti". Venerdì 8 settembre dalle 19 truck per lo street food; sabato 9 alle 22.30 concerto "Jack & The Jackals". Domenica 10 alle 16 iniziativa per bambini "Vivere il parco".