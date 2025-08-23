In mostra al "Cluana Festival" gli scatti del cronista Gattafoni

Sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18, nel mercato ittico di Civitanova, la mostra fotografica "Cluana Festival" che contiene gli scatti realizzati dal compianto Dario Gattafoni, storico cronista del Carlino. Il tutto è a cura della fototeca comunale e Paolo Domenella, con l’organizzazione dell’associazione Percorsi Visivi.

"L’esposizione è composta da 17 scatti di Dario Gattafoni, storico giornalista civitanovese che per decenni ha raccontato la vita della città attraverso la cronaca – spiegano gli organizzatori –. Il mercato ittico diventa il primo capitolo, con otto fotografie che parlano di mare, di pesca e di lavoro. Mani che stringono reti, volti che hanno visto albe e tempeste, e i prodotti tipici che hanno nutrito generazioni. Il secondo capitolo invece è il rovescio della medaglia, nove fotografie che mostrano la città in estate, fatta di libertà, giochi e sorrisi. E’ il tempo che scivola lento, la leggerezza che tutti inseguono".

La mostra fotografica rimarrà aperta anche domani, dalle 18 fino a notte inoltrata. Contemporaneamente, tra il piazzale della pescheria e la strada che porta al molo sud, si svolgeranno ad altre attività di intrattenimento con musica e spettacoli.