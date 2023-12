In mostra i dipinti di Miro Riga

"Per un pugno…" è il titolo della nuova mostra dell’artista Miro Riga che sarà inaugurata sabato. L’organizzazione è a cura del Comune di Castelraimondo in collaborazione con l’Uteam, La Pasta di Camerino e Borgo Lanciano. Il taglio del nastro è fissato per le 18 in piazza Della Repubblica e per l’occasione interverrà anche il noto giornalista Attilio Romita. Vladimiro Riga, ex pugile e promoter di spettacoli, è un artista autodidatta, che ha ritrovato la passione per la pittura dopo tanti anni in cui, di fatto, l’aveva messa nel cassetto. "Tutto nasce circa 40 anni fa, quando realizzai una decina di quadri così all’improvviso – racconta Riga –. Altrettanto all’improvviso mi sono bloccato e non ho più dipinto. Alcuni mesi fa la passione è tornata e mi sono di nuovo immerso in questo mondo. Sono molto contento di portare le mie opere a Castelraimondo, che per me è una seconda casa".