In mostra i racconti delle vittime: "Vogliamo stimolare la riflessione"

Una stanza che raccoglie testimonianze, violenze subite, parole taglienti. Sono appese a un filo rosso, "emblema del sangue delle donne morte per mano di uomini violenti", c’è scritto all’ingresso della biblioteca di Castelraimondo, unico comune dell’entroterra che conta su un centro antiviolenza, aperto dal 2017. Una mostra "che deve essere uno stimolo per la riflessione", spiega l’assessore Ilenia Cittadini, delegata ai servizi sociali e alle politiche giovanili. Così, su input della consulta locale dei giovani, nata un anno fa e composta da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 31 anni, è stata creata una esposizione di frasi scritte da donne che hanno subito violenze: "Silenzi assordanti, dolorosi. Silenzi che urlano al cielo che invocano pietà. Silenzi tra noi che urlano tutto l’odio del mondo. L’indifferenza, l’assenza, l’impotenza. Più occhi al cielo e tra le stelle". Dolori fisici, morali e psicologi trasformati, dopo un percorso, in rinascita, grazie all’aiuto della cooperativa ‘Il Faro’. Ecco allora l’iniziativa ‘Un Faro contro la violenza’. In piazzale della Vittoria ci sono la presidente della consulta Sofia Bonacucina e i membri del direttivo Sofia Scuriatti, Giulia Francucci ed Edoardo Carsetti. Due mesi fa la loro collega Giorgia Olivieri ha proposto questo progetto che culmina domani mattina con un banchetto di raccolta fondi a supporto della cooperativa, con l’intervento della sociologa Chiara Marmorè. "Bisogna creare un pensiero e un retropensiero", spiega l’assessore Cittadini, spalla dei giovani. Quest’anno nel centro antiviolenza cittadino, aperto tutti i mercoledì mattina, ci sono stati cinque accessi. Segno tangibile di un problema sociale reale: "Tutti dobbiamo essere estremamente sensibili e attenti al tema – prosegue Cittadini –. Per noi è importante, la riflessione alla cittadinanza deve partire dal piccolo. Tutti gli enti pubblici dovrebbero svolgere azioni di prevenzione e promozione. Purtroppo il problema viene minimizzato perché la violenza sessuale e il femminicidio vengono riconosciuti, ma non quella verbale e psicologica". Mentre racconta l’iniziativa entrano in biblioteca, accolti dal gestore Jacopo Boldrini, due uomini. Leggono le frasi appese, fanno domande, osservano le foto mostrate: sono rappresentante mani di donne che lavorano per realizzare cuscini fatti a mano. Le opere di manodopera sono poi esposte, vicino a una cassettina per le donazioni. E alla fine del percorso la possibilità di lasciare un pensiero sulla bacheca: "Di violenza sulle donne parliamo tanto tutti, ma l’importante è fare. Questa mostra è un modo di fare. Grazie".

Nicholas Masetti