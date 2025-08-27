Fuga dall'ateneo
In mostra le foto di Gattafoni: "Negli scatti la sua curiosità"

Nell'ambito del Cluana Festival la Fototeca ha esposto alcune immagini realizzate dal giornalista civitanovese.

Nell’ambito del Cluana Festival la Fototeca ha esposto alcune immagini realizzate dal giornalista civitanovese.

Nell’ambito del Cluana Festival la Fototeca ha esposto alcune immagini realizzate dal giornalista civitanovese.

È stata apprezzata anche dai giovanissimi organizzatori e partecipanti del "Cluana Festival" la mostra su Civitanova con gli scatti speciali in bianco e nero degli anni Settanta realizzati dal giornalista Dario Gattafoni, che è stato redattore del Resto del Carlino e poi presidente dell’Ordine dei giornalisti Marche.

La coinvolgente manifestazione, organizzata nello spazio tra mercato ittico e ufficio marittimo, ha contemplato una ventina di immagini aventi per soggetto il mondo marinaro, nella vecchia pescheria e nella sala d’aste. A questi scatti Enrico Maria Lattanzi (nella foto con la moglie e il fratello di Gattafoni, Anna Maria e Claudio), curatore della mostra, in qualità di presidente della Fototeca comunale, ha contrapposto a sorpresa briosi scatti in riva al mare aventi per protagonisti giovani in spiaggia, tra onde, battigia e mosconi, il tutto all’insegna dell’estiva leggerezza, cifra atemporale della gioventù.

La vedova di Gattafoni ha ricordato la curiosità che animava Dario, sempre pronto con la sua camera fotografica a cogliere gli spunti nei vari stabilimenti balneari. Gattafoni inoltre sviluppava in proprio le sue foto, con quella magia artigianale alla ricerca del giusto contrasto e delle morbidezze comunicative. Negli ultimi anni, prima della prematura scomparsa avvenuta a febbraio del 2023 a 70 anni, Dario Gattafoni aveva donato alla Fototeca molti album sulla storia della città, che Lattanzi ha intenzione di valorizzare e proporre all’attenzione della città.

Ennio Ercoli

