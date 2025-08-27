In mostra le foto di Gattafoni: "Negli scatti la sua curiosità"

È stata apprezzata anche dai giovanissimi organizzatori e partecipanti del "Cluana Festival" la mostra su Civitanova con gli scatti speciali in bianco e nero degli anni Settanta realizzati dal giornalista Dario Gattafoni, che è stato redattore del Resto del Carlino e poi presidente dell’Ordine dei giornalisti Marche.

La coinvolgente manifestazione, organizzata nello spazio tra mercato ittico e ufficio marittimo, ha contemplato una ventina di immagini aventi per soggetto il mondo marinaro, nella vecchia pescheria e nella sala d’aste. A questi scatti Enrico Maria Lattanzi (nella foto con la moglie e il fratello di Gattafoni, Anna Maria e Claudio), curatore della mostra, in qualità di presidente della Fototeca comunale, ha contrapposto a sorpresa briosi scatti in riva al mare aventi per protagonisti giovani in spiaggia, tra onde, battigia e mosconi, il tutto all’insegna dell’estiva leggerezza, cifra atemporale della gioventù.

La vedova di Gattafoni ha ricordato la curiosità che animava Dario, sempre pronto con la sua camera fotografica a cogliere gli spunti nei vari stabilimenti balneari. Gattafoni inoltre sviluppava in proprio le sue foto, con quella magia artigianale alla ricerca del giusto contrasto e delle morbidezze comunicative. Negli ultimi anni, prima della prematura scomparsa avvenuta a febbraio del 2023 a 70 anni, Dario Gattafoni aveva donato alla Fototeca molti album sulla storia della città, che Lattanzi ha intenzione di valorizzare e proporre all’attenzione della città.

Ennio Ercoli