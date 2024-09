In mostra le foto di Tasso. Uno sguardo sul mondo

"La mostra “Obiettivo sul fronte“ chiude i miei primi 15 anni di carriera". È quanto ha detto il maceratese Christian Tasso, vincitore della prima edizione del premio Carlo Balelli, che con la macchina fotografica si è soffermato su zone di degrado o di guerra per cogliere in 60 scatti menomazioni e mutilazioni derivanti da conflitti o da altre cause. Martedì alle 18.30 sarà inaugurata l’esposizione all’Info point in piazza della Libertà, la mostra resterà aperta fino al 5 ottobre ed è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica (10-13, 15-19). Ci sarà anche un ricco catalogo, a cura di Emanuela Balelli e Giuseppe Trivellini, con molti contributi, tra i quali anche quello di Lucia Tancredi che in un saggio su Tasso ne tratteggia l’umanità, l’appartenenza al nostro territorio, l’importanza delle radici e il coraggio di viaggiare, di andare e di non voltare lo sguardo. Tasso, nato a Macerata nel 1986, risiede a New York e nei viaggi tocca molti Paesi per realizzare progetti e collaborazioni con agenzie delle Nazioni Unite. I suoi lavori sono stati esposti al Maxi di Roma, al Palais de Nations di Ginevra, alla Banca Mondiale di Washington. "I maceratesi - ha detto Tancredi – non sono soliti muoversi, ma quando lo fanno lasciano il segno, penso a Padre Matteo Ricci e a Tucci. Tasso ha gettato lo sguardo oltre l’orizzonte. Nei suoi scatti c’è una tecnica modernissima unita a uno sguardo antico capace di percepire le radici della nostra terra". Emanuela Balelli, figlia del grande fotografo Carlo, individua quel filo che unisce il padre a Tasso. "A 20 anni – dice – mio padre ha iniziato a viaggiare in Europa in cerca di esperienze con lo stesso spirito di Tasso, un giovane desideroso di aprire le ali". La mostra si avvale anche del sostegno e della collaborazione dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) di Macerata. "Siamo motivati a partecipare all’iniziativa – spiega Stefano D’Amico dell’Anmig – che tocca le nostre attività e temi legati alle guerre, alle mutilazioni, alla povertà". Ma Tasso non è un fotografo di guerra. "Propongo – dice – uno sguardo sul mondo dove è possibile scorgere aspetti in comune tra le nostre campagne e quella della Mongolia. Con le mie foto racconto storie di disabilità in cui ho cercato di cogliere il lato umano". Giuseppe Trivellini, curatore della mostra, ha parlato del progetto che c’è dietro l’esposizione. "Da un lato – dice – con “Obiettivo sul fronte“ vogliamo dare visibilità al ricco archivio storico Balelli realizzato nella Prima guerra mondiale attraverso una serie di iniziatve e nel contempo riconoscere il lavoro di un fotografo d’autore conferendogli il Premio Carlo Balelli".

Lorenzo MOnachesi