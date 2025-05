In mostra le immagini del Molise

"Il Molise... che non esiste", ecco il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata oggi alle 17 a Palazzo Lazzarini di Morrovalle. L’esposizione, organizzato dalla Fototeca comunale, avrà come protagonisti tre fotografi molisani: Michele Ciaramella, Pino Perrotta e Nicola Berardini.

"Ciascuno con il proprio sguardo unico su un paesaggio che incanta per la sua rara bellezza – spiegano gli organizzatori – ne coglie la magia grazie all’amore per la propria terra e alla capacità di catturarne l’essenza più profonda. Attraverso i loro obiettivi, le morbide ondulazioni si rivelano in un gioco continuo fatto di luci e ombre, un viaggio visivo che esalta la poesia di un paesaggio senza tempo, dove la luce scolpisce le forme e il colore ne esalta l’anima. Un’occasione per apprezzare la bellezza autentica di questa terra".

Le opere saranno visibili fino al 29 giugno: tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 19.