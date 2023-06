In mostra le incisioni dei liceali del Leopardi

In mostra da sabato le opere realizzate dagli studenti del liceo Giacomo Leopardi di Recanati, diretto da Annamaria Marcantonelli, che, nel corso dell’anno scolastico, hanno partecipato al laboratorio di stampa e incisione. Le opere in mostra portano la firma di Megi Ago, Margherita Braccialarghe, Vittoria Barontini, Giacomo Cingolani, Rebecca Cittadini, David Contigiani, Iliassou Diallo, Chiara De Fusco, Mohammed Taha Fakhri, Amy Frapiccini, Amelia Giusepponi, Cecilia Malizia, Omar Malki, Diletta Marinelli, Giorgio Marini, Benedetta Orlandoni, Giovanni Poeta, Roxane Esther Rossi, Pietro Sadori, Luca Tognetti. Quello recanatese è il primo liceo, non solo nelle Marche ma in tutta Italia, che ha avuto l’intuizione di offrire ai suoi studenti un corso di incisione allestendo una stamperia apposita per la quale è stato decisivo il grande lavoro del professor Jacopo Pannocchia, curatore anche del corso. Il progetto permette ai ragazzi del liceo, che nel loro percorso d’apprendimento approfondiscono anche le conoscenze di storia dell’arte, l’opportunità di mettere in campo quelle competenze trasversali a cui tende la scuola di oggi. Questo è il secondo anno di vita della Stamperia Venieri, così si chiama il laboratorio d’incisione del Leopardi, e gli studenti che l’hanno frequentata hanno avuto come finalità quella di realizzare una cartella, un libro d’arte e una mostra espositiva con incisioni ad acquaforte e xilografie, su uno dei più importanti testi e corpus grafici di sempre: "L’Apocalisse" di San Giovanni illustrata da Albrecht Durer. Si è optato per questa scelta tematica in quanto strettamente attinente con la storia attuale segnata da eventi che rimandano a scenari apocalittici di guerre e devastazioni. La mostra è accompagnata dal volume Apocalisse, realizzato da Recanati&Restauro che, dal 2021, collabora con il liceo Leopardi nell’ambito dei progetti annuali di alternanza scuola-lavoro dove gli studenti sono coinvolti in corsi pratici di legatura antica. Apocalisse è il secondo volume di un progetto artistico esclusivo che trova la sua prima espressione con Inferno, nel 2022. Il concept sviluppato da Recanati&Restauro prevede la realizzazione di soli cinque esemplari, contenenti 17 incisioni, completamente rilegati a mano e racchiusi all’interno di una coperta progettata ponendo particolare attenzione alle scelte grafiche e ai materiali impiegati, nella ricerca di uno stile coerente con le opere contenute. Tutto il progetto è stato ideato dal prof Pannocchia con la preziosa collaborazione delle colleghe Federica Ciavattini e Lucia Cingolani. L’esposizione, promossa dal Comune di Recanati, assessorato alla cultura, in collaborazione con Musei Civici e Recanati&Restauro, aprirà al pubblico sabato e sarà visitabile fino al 20 agosto nelle sale del Museo Civico di Villa Colloredo Mels a Recanati.

Antonio Tubaldi