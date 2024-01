In mostra le maschere viste dagli studenti

Una mostra sul tema della "maschera" prenderà il via con l’inaugurazione sabato e proseguirà fino a febbraio con varie conferenze. Il progetto dal titolo "La Maschera: un universo di simboli tra apparenza e realtà" è dell’Iis F. Filelfo in collaborazione con l’Ic Don Bosco e l’Ic Lucatelli e a presentarlo sono stati il sindaco Mauro Sclavi con il dirigente scolastico del Filelfo Donato Romano, le insegnanti Laila Boldorini e Simona Scarpacci, l’artista Tania Bettucci, Cristina Giorgetti dell’Istituto Don Bosco e da Milena Mengoni del Lucatelli. "Il progetto ci ha fatto capire che la formazione artistica è un grande volano per gli studenti in grado di tirar fuori i loro talenti – spiega il preside Romano –. Il tema della maschera è molto suggestivo perché è utilizzata in molti ambiti e rimanda al rapporto tra realtà e apparenza". Ringrazia poi le insegnanti e specifica che le opere saranno esposte nelle varie location. "Ringrazio il sindaco e il comune per la disponibilità e il sostegno – continua –. Volevamo coinvolgere la cittadinanza".

Si parte sabato alle 16,30 con l’inaugurazione al Politeama alla presenza di Roberto Cresti, docente Unimc e direttore del Palazzo Ricci che terrà una conferenza. Di seguito le iniziative all’ex orfanotrofio il 25 gennaio l’antropologa Virginia Falconetti con una conferenza su Totò; il 31 la regista, scenografa e costruttrice di maschere e burattini Ada Borgiani; il 2 febbraio il profesor Pierfrancesco Giannangeli, docente dell’Accademia di belle arti di Macerata ed ospite fisso di Radio tre teatro; il 10 febbraio Marco Meccarelli dell’Università di Catania. Si chiude il 17 febbraio al Politeama con la scrittrice e giornalista Loredana Lipperini e la scrittrice Lucia Tancredi; a seguire lo spettacolo di Francesco Facciolli "Pulcinella e la compagnia bella". Molto soddisfatta la professoressa Scarpacci nel vedere la collaborazione dei ragazzi durante le lezioni artistiche svolte in varie lezioni e come tramite la creatività acquistino fiducia e autostima: "Da 25 iscritti dell’anno scorso siamo passati a 55".

La professoressa Boldorini ha poi spiegato che i vervi associati alle maschere sono trasumanare, sfilare, rappresentare, dissimulare e proteggere e che diverse opere saranno portate anche da associazioni come Sermit e Amici Per. Tra gli artisti ad aiutare sono stati proprio Tania Bettucci ed Enzo Grassettini. A chiudere il sindaco Sclavi, con un ringraziamento agli insegnanti per il tanto lavoro, ha evidenziato come nella scuola ci sia sempre voglia di fare: "Hanno ’colonizzato’ la città ed è bello che a farlo siano i ragazzi che la faranno crescere".