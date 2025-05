In mostra le opere degli allievi pittori

In occasione della tradizionale festa di San Ubaldo, domenica la Torre del Mulino di Passo di Treia ospiterà una mostra collettiva che celebra l’arte, la creatività e la passione senza età. Ad esporre saranno gli allievi del corso di pittura dell’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese – sede di Treia, guidati dall’insegnante Sabrina Simonelli e sotto la direzione della presidente Anna Vissani. La mostra si aprirà con l’inaugurazione alle 10 e resterà visitabile fino alle 19. In esposizione, i lavori di Oriano Costantini, Primetta Palmucci, Luisa Fratini, Italo Cicconetti, Eralda Mosca, Paola Rosolani e Orietta Mariotti. Una collettiva che è anche un atto d’amore per il territorio e per la bellezza, nel segno della condivisione e del dialogo intergenerazionale. L’ingresso è libero.