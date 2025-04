In mostra le opere di Mezzabotta al circolo Casba

Dopodomani alle 18.30 inaugurazione di "Per disgusto (e per gioco)", mostra personale di Piero Mezzabotta nello spazio Box di Macerata - spazio indipendente per l’arte contemporanea nel circolo ricreativo Pro Cairoli-Casba (via Aleandri, 10). Saranno esposte le sue opere recenti, nate da una riflessione su morte, eros e vita; sculture e installazioni che insinuano il disgusto che, come altre sensazioni, è quello che genera le immagini. Ogni lavoro è un pensiero messo in scena, ambiguo, fragile, spesso ingannevole, da diventare quasi illusione del pensiero stesso: ciò che vediamo è un enigma, un messaggio da decifrare, quasi mai reale, mai del tutto credibile.