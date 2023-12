In mostra le opere di Benedettucci

Sarà inaugurata domenica alle 11 la mostra delle opere del pittore Luigi Benedettucci (Recanati 1897 – Macerata 1958). L’iniziativa culturale per la città ha una duplice valenza affettiva: da una parte, riporta alla memoria i lavori di un suo artista e dall’altra il ricordo di chi, nel tempo, ha raccolto gran parte dei suoi lavori che saranno in mostra nella galleria "Spazio Cultura art Gallery" in via Roma 24 (Arco degli Sposi) sino al 7 gennaio prossimo. Le opere, per la prima volta esposte al pubblico, fanno parte, infatti, della collezione privata del recanatese Vincenzo Menghini, molto più conosciuto come ’Vincè Veleno’. "L’idea di questa esposizione è nata un po’ per caso - racconta l’organizzatrice Daniela Menghini, nipote di Vincè -. Ho pensato di sistemare casa di mio nonno Vincenzo, poeta pungente e provocatorio, che era anche un grande appassionato d’arte a tutto tondo. Per tutta la sua vita ha collezionato con cura e minuziosità opere pittoriche, oggettistica e libri antichi, rendendo la sua casa un ’museo’: lui era fiero di possedere un numero davvero considerevole di opere di Luigi Benedettucci. Per questo ho pensato di divulgare quella che ritengo un’importante eredità culturale. Da qui l’idea di allestire una mostra".