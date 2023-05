In mostra le sculture di Del Bianco e Natale

Fino al prossimo 4 giugno si può visitare allo Sferisterio di Macerata, lungo il Corridoio Innocenziano, che si affaccia su via Diomede Pantaleoni, la mostra di sculture "Dialoghi di forme possibili", nella quale espongono il maceratese Egidio Del Bianco e l’urbinate Rocco Natale. Curata da Lorenzo Fiorucci, che firma anche i due cataloghi, uno per ciascuno artista, la mostra – anche per la suddivisione degli spazi espositivi – si può considerare una "doppia personale". Oltre ad una lunga amicizia, ad unire i due artisti è il comune interesse per la ceramica. Del Bianco e Natale sono due artisti che il critico d’arte Lucio Del Gobbo – intervenuto all’inaugurazione insieme agli assessori comunali Katiuscia Cassetta e Silvano Iommi – ha definito "diversi e somiglianti nello stesso tempo". Diversi per linguaggio, stile e tematiche; simili per capacità espressive, dedizione di militanza, passione e serietà. Egidio Del Bianco, che da sempre vive e lavora a Macerata, dove è stato per anni stretto collaboratore di Umberto Peschi, spazia da visione classico-umanistica ad una più moderna e pragmatica". La scultura di Rocco Natale – così lo ha presentato Lorenzo Fiorucci – "muove da un primordialismo dal sapere arcaico", che affonda le radici nella terra d’origine, la Basilicata, ma anche nelle Marche, dove lavora ormai da decenni.

a. f.