Paolo De Castro*
Unione Europea: “Più unità”
Macerata
In moto si schianta in superstrada. Cade e viene travolto da due auto
3 nov 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Perde il controllo della moto, si schianta contro il guardrail e il suo corpo viene investito da due auto. Vittima del tragico incidente, avvenuto l’altra notte, è Gianluca Ausanio, 48enne originario di Napoli che da tempo viveva e lavorava a Civitanova.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte, a un chilometro dalla fine della superstrada 77 Val di Chienti. È in quel tratto, dove comincia il restringimento della carreggiata, che stava procedendo in direzione mare, in sella alla sua moto Bmw, il 48enne. A un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo, finendo contro il guardrail e centrando un paletto della segnaletica. In seguito all’impatto, il 48enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull’asfalto, dopo aver preso un colpo particolarmente violento la testa. I conducenti di due auto che sopraggiungevano, una Citroen e una Mercedes, secondo quanto è stato ricostruito non sarebbero riusciti a fermarsi e ad evitare l’impatto e avrebbero investito il corpo dell’uomo, trascinandolo per una cinquantina di metri.

Subito gli automobilisti, dopo essersi fermati poco più avanti, hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118 e della Croce Verde, i vigili del fuoco e due pattuglia della polizia stradale di Camerino. Per il 48enne, purtroppo, è stato subuito evidente che non ci fosse più nulla da fare. Sotto choc i due automobilisti coinvolti nell’incidente.

Il traffico lungo la superstrada è rimasto bloccato per circa tre ore, mentre gli agenti della Polstrada effettuavano i rilievi di legge per ricostruire l’accaduto e i vigili del fuoco mettevano in sicurezza mezzi e carreggiata.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova, e oggi la procura valuterà se disporre o meno l’autopsia.

Gianluca Ausanio era nato a Napoli, ma viveva stabilmente a Civitanova, in zona Convitto a Fontespina. Si occupava di installare infissi per conto di una ditta di Corridonia ed era il compagno di Francesca Anconetani, sorella di Luigi, proprietario del bar Giardino di viale Matteotti, che ieri è rimasto chiuso per lutto. La notizia del suo incidente si è diffusa subito in città, suscitando profondo cordoglio.

Chiara Marinelli

