In moto tampona un’auto. Giovane in ospedale

Un ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Civitanova per accertamenti, in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina verso le 9 in via Nazario Sauro, all’incrocio con via Vuoli che dà verso il palazzetto dello Sport. Il ragazzo, in sella alla sua moto, seguiva un’auto in direzione Recanati: questa a un certo punto ha svoltato a sinistra ed è stata tamponata dal motociclista, che non è riuscito a fermarsi in tempo. Lo schianto è stato violento e il giovane, sbalzato dal suo mezzo, è andato a urtare, frantumandolo, contro il lunotto dell’auto. Ha riportato diverse ferite al volto e diversi traumi. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato necessario portarlo al pronto soccorso di Civitanova da parte del 118 che, insieme a una pattuglia della polizia municipale, è intervenuto sul posto.