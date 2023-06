In palio anche la medaglia della ripartenza

Mauro

Grespini

Sir Arnold, il lupo appenninico mascotte dei Campionati nazionali universitari, è pronto con la sua spada a investire "i cavalieri della contesa" che fino al 25 giugno competeranno fra Chienti e Potenza, ripopolando un entroterra dilaniato dal sisma. La "spedizione dei tremila" sbarca in questi giorni tra l’Adriatico e i Sibillini non solo per vincere medaglie, ma anche per ricucire un fazzoletto d’Italia che ha tanto bisogno di respirare l’energia positiva dei giovani studenti. Proprio il vero Sir Arnold (Thomas Arnold, educatore britannico, 1795-1842) era convinto che la forza d’animo, la fiducia in se stessi e il fair play, mostrati su un campo sportivo, potessero essere un fattore di educazione e di preparazione adeguata, fin dalla scuola, alle future lotte della vita. Questo spirito soffierà nelle nostre valli, da Civitanova per il beach volley a Fabriano per l’atletica, da San Severino (volley e scacchi) a Matelica (calcio), da Sefro (corsa in montagna) a Caldarola (pallavolo femminile), da Pieve Torina (calcio balilla e scherma) a Castelraimondo (basket e tennis), dalle strade del Parco a Serrapetrona per la mountain bike, fino agli splendidi impianti di Camerino, in cui si disputeranno altre discipline. E’ una spinta alla ripartenza, una vetrina eccezionale per i centri del "cratere" che vogliono tornare a vivere dopo il terremoto. Merito del Cus Camerino, di Unicam e della Federazione italiana dello sport universitario. Una grande scommessa, la loro. E ci auguriamo con tutto il cuore che possa essere davvero vincente!