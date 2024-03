In palio tre punti che valgono doppio: Recanatese pronta a neutralizzare la voglia dei ’Corsari’

Siamo, volenti o nolenti, al dunque: alle partite cioè la cui posta in palio vale davvero doppio e non sono assolutamente frasi di circostanza. Al "Piola" di Vercelli contro il Sestri Levante è, per la Recanatese, uno scontro diretto: d’altronde basta dare un’occhiata alla graduatoria per rendersene conto con i liguri quart’ultimi ed i giallorossi a tallonarli ad una sola lunghezza di distanza. Match impronosticabile anche ricordando il rocambolesco 2-2 dell’andata vietato ai deboli di cuore, ma su una cosa si può essere ragionevolmente certi: nessuna delle due compagini andrà in campo con un atteggiamento, almeno inizialmente, votato alla ricerca del pareggio. Non è, sostanzialmente, nelle ’corde’ delle contendenti che proveranno, comunque, ad imporre il loro gioco e cercare di portare a casa un successo che, nella corsa per la salvezza, sarebbe fondamentale. Il tecnico di casa Enrico Barilari, uno dei protagonisti assoluti del ’miracolo’ dei Corsari che vantano anche lo scudetto di categoria sul petto dopo la trionfale stagione scorsa, avrà problemi di abbondanza. Scontate tutte le squalifiche, recuperati gli acciaccati e smaltiti alcuni problemi fisici, l’allenatore dovrà anche decidere il modulo anche se sembrerebbe orientato verso il 4-3-3 con il ballottaggio a centrocampo tra Sandri e Raggio Garibaldi, mentre davanti Forte dovrebbe essere affiancato da Gala e Clemenza. Qualche grattacapo in più, invece, per Filippi ancora alle prese con il rebus legato alle condizioni di Carpani, comunque regolarmente convocato e sul cui utilizzo non si rinuncia mai a cuor leggero. Le assenze sono quelle previste di Egharevba e Gomez infortunati e di Morrone, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre non sono partiti per il ritiro piemontese nemmeno i giovani attaccanti Ahmetaj e Mazia. La novità potrebbe essere costituita dal ritorno, nell’undici titolare, di Nicholas Allievi, gettato nella mischia nel match con il Rimini e subito uscito per noie muscolari, peraltro inevitabili dopo la lunga lontananza dagli impegni agonistici. In allenamento ha dimostrato di avere il ritmo partita e l’allenatore siciliano potrebbe far ricorso al suo preziosissimo bagaglio di esperienza con oltre 250 presenze, accumulate quasi tutte proprio in terza serie. Rammentiamo, particolare non trascurabile, che dopo il giallo con il Pescara è entrato in diffida anche il portiere Gabriel Meli che dunque dovrà, in questo senso, prestare la massima attenzione. Dal confronto con i rossoblù del novembre scorso una lezione deve essere stata metabolizzata: è estremamente pericoloso, per non dire letale, lasciare il pallino del gioco a Pane e compagni. L’aggressività sarà un fattore decisivo.

Andrea Verdolini