In pensione il pediatra Silvestri, ha cresciuto generazioni

Sarà domani l’ultimo giorno di lavoro per il pediatra di base di Recanati Luigi Silvestri che dal primo maggio, verrà collocato a riposo dall’Ast di Macerata. Sotto le sue mani esperte sono passate intere generazioni di bambini, oggi adulti e magari genitori che hanno scelto di nuovo lui per assistere i loro figli. Silvestri, 69 anni a luglio, da sempre opera nel suo ambulatorio di via Calcagni dove resterà per svolgere la professione privata. È molto conosciuto anche per la sua ulteriore specializzazione in dietologia e negli anni passati aveva collaborato anche alla stesura del menù delle mense scolastiche cittadine. A sostituirlo, già dal 2 maggio, sarà la pediatra Matilde Rossi che si è dimessa dalla veste di medico ospedaliero proprio per assumere l’incarico per la pediatria di libera scelta negli ambulatori di Recanati e di Montefano.