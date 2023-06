In piazza arriva il calcio balilla umano

È partita la macchina organizzativa per la Notte Bianca dello Sport, in programma a Tolentino il 24 giugno. Un sabato che dà il via all’estate, in cui non mancheranno musica, degustazioni, negozi e musei aperti fino a tarda ora. Tante le società sportive coinvolte e in sinergia con l’amministrazione comunale che allestiranno spazi per giocare gratuitamente, effettueranno dimostrazioni e presenteranno le loro attività. Calcio, calcio a cinque, basket, pallavolo, tennis e wheelchair tennis, pugilato, danza sportiva, karate, atletica, nordic walking, scacchi, softair, skateboard, freccette steel, bocce, sci, nuoto e pallanuoto, biliardino saranno protagonisti. Previsto anche un saggio della società Ginnastica Macerata con aerobica, ritmica e danza al palasport "Chierici". Tra le chicche, in piazza della Libertà, un torneo di "calcio balilla umano", sei spazi con la musica in vari punti del centro storico, giochi di ruolo al cortile di palazzo Fidi, spettacolo con l’esibizione del liceo coreutico Filelfo, sorprese e tante proposte commerciali, tipicità in ristoranti, osterie, pizzerie, bar e nei negozi di alimentari. Previsti un angolo gioco sport per i bambini più piccoli e l’angolo del tifoso. Durante la serata verranno presentate tutte le associazioni sportive e saranno ospiti importanti campioni sportivi, che saranno svelati i prossimi giorni. A chiusura, musica dance con un noto dj. "Stiamo lavorando – spiega la vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo – grazie anche al sostegno di enti territoriali e di alcuni sponsor, per predisporre un’importante serata che dal tramonto a notte fonda animerà il centro storico, con il coinvolgimento di tante associazioni, non solo sportive. Un’intera comunità pronta a collaborare per creare una bella occasione di aggregazione e divertimento che, siamo certi, interesserà anche chi abita nei Comuni vicini".