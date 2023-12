In piazza Leopardi il saluto a Gianni Erbaccio

Un folto numero di amici, conoscenti e parenti del recanatese Gianni Erbaccio si sono riuniti in piazza Leopardi per fare un brindisi alla sua memoria.

L’uomo se ne è andato all’improssivo mercoledì sera. Erbaccio, nel conversare con i suoi amici, aveva più volte manifestato il piacere che alla sua dipartita venisse salutato con un brindisi ed è quello che ieri, a mezzogiorno, una cinquantina di persone hanno fatto, più di una con le lacrime che scendevano sul viso.

Non ci sono stati i funerali per l’uomo, ma la salma sarà cremata come era nella sua volontà.

Non è stata ancora fissata, invece, la data per i funerali delle due sorelle Stortini, trovate morte nella loro casa di Corso Persiani il sei dicembre scorso e il cui decesso risalirebbe addirittura all’inverno scorso. Sono ancora in corso le pratiche burocratiche per il loro seppellimento o per la cremazione come sembra più probabile.