In piazza Leopardi veglia per la pace

È il tema della pace al centro delle proposte di riflessione e preghiera promosse dall’Azione Cattolica della parrocchia Cristo Redentore di Recanati in collaborazione con molte altre associazioni. Stasera, alle 21.15, veglia di preghiera in piazza Leopardi, destinata ai giovani. Sabato alle 15.30, invece, nei locali della parrocchia, i bambini s’interrogano sul tema "Ci sono cose da non fare mai ... e tu cosa faresti?" per concludere l’incontro con la premiazione degli elaborati delle scuole della città. Infine domenica, alle 16, il vescovo Nazareno Marconi guiderà una riflessione comunitaria.