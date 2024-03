In piazza riparte la protesta degli agricoltori

SAN SEVERINO

A un mese dal sit–in di protesta organizzato in piazza Del Popolo (nella foto), gli agricoltori indipendenti della provincia torneranno a far sentire la loro voce sabato scegliendo nuovamente la città di San Severinocquale realtà rappresentativa del settore primario visto che proprio nel territorio settempedano hanno sede diverse aziende. La manifestazione autorizzata prevede il ritrovo di alcuni trattori nel piazzale del Commercio da dove un corteo muoverà per attraversare alcune vie della città. Con la loro manifestazione gli agricoltori indipendenti della provincia torneranno a rappresentare alcune criticità già sollevate nel corso di incontri e manifestazioni pubbliche: una riforma della Pac punitiva per le aziende e cervellotica nella sua applicazione, una difficoltà crescente nella collocazione sul mercato dei prodotti agricoli nazionali, prezzi all’origine sempre meno remunerativi in virtù anche dell’elevato aumento dei costi di produzione, una sempre maggiore difficoltà nell’individuare produzioni che possano avere più successo nei mercati, la concorrenza sleale di prodotti a bassissimo costo provenienti da altri Paesi dove i controlli sanitari sono fondamentalmente inesistenti, l’inesorabile e inevitabile processo di indebitamento delle aziende agricole, le politiche di favore per le aziende industriali a monte e a valle della filiera e la mancanza di controlli adeguati alla sicurezza alimentare per i cittadini su quanto proviene dall’estero.