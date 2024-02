In piazza XX Settembre la giornata all’insegna della mobilità elettrica

Arriva questa domenica, in piazza XX Settembre (dalle 10 alle 18), il Civitanova electric day, giornata all’insegna della mobilità elettrica promossa ed organizzata dal Team Europa del Comune di Civitanova Marche con il supporto di MaSMo - Marche Smart Mobility e Mobility Rent. La manifestazione, nata sulla scia dell’Ancona electric day promossa durante la settimana europea della mobilità, è rivolta a chiunque intenda testare nuovi servizi di mobilità a emissioni zero e migliorarne. Formatori specializzati presenti nel gazebo MaSMo Mobility, in piazza XX Settembre, aiuteranno le persone nelle prove di guida con approfondimenti e mini-talk sulle modalità e vantaggi della mobilità sostenibile. Il test drive ha una finalità di carattere puramente sociale come quella di diffondere ed incentivare la pratica di una mobilità intelligente, in particolare elettrica, supportando la transizione verso sistemi innovativi per la sostenibilità degli spostamenti urbani. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria e riservato a maggiorenni in possesso di una patente di guida per il test drive auto.