In pinacoteca ricordi e testimonianze sul fortunale del 1935

I tragici eventi del fortunale del 29 marzo 1935 saranno ricordati sabato alle 18, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati. Il Comune e il Centro studi portorecanatesi hanno voluto infatti riportare alla memoria la più drammatica pagina di storia della città, a novanta anni dai fatti.

Nella comunità, non si è mai spento il ricordo del "furtunale del 1935", quando una terribile tempesta imperversò nel medio Adriatico e flagellò le coste marchigiana e abruzzese, mietendo complessivamente 110 vittime tra i pescatori e marinai; 5 a Porto Recanati, 11 a Porto San Giorgio, 4 a Ortona e 90 marinai ad Ancona. La depressione era nota, a livello nazionale, dal 27 marzo, proveniente dal golfo di Finlandia e segnalata come una caduta barometrica molto rilevante. Ma i pescatori, sprovvisti di notizie in merito, partirono per la nottata di pesca con tempo sereno, mare calmo e vento di scirocco. Invece, verso le 23, arrivò improvvisa la tempesta da nord. La flotta delle cinquanta lancette portorecanatesi fu sorpresa in mare.

Sabato sarà l’occasione per ripercorrere le testimonianze e per ricordare le cinque vittime: Giuseppe Cionfrini, Francesco Borini, Nazareno Giri, Pasquale Palestrini e Antonio Palestrini.