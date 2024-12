In piscina torneo di solidarietà. Raccolti fondi per la casa di riposo

Si è svolto nella piscina Blugallery di San Severino il torneo di solidarietà "Il cuore della pallanuoto", giunto alla quinta edizione. Lo scopo è raccogliere fondi per la casa di riposo "Lazzarelli" e preparare la squadra settempedana al campionato di serie D. Hanno partecipato, oltre al Blugallery Team, la Jesina Pallanuoto, l’Osimo Pirates, il Gryphus Perugia, la Service 2000 Bologna e la società Riccione Pallanuoto che ha vinto la competizione. Nel girone eliminatorio a tre i padroni di casa di coach Valeri si sono guadagnati la semifinale superando la Jesina e arrendendosi al Riccione. Poi, nella seconda fase del torneo, il Blugallery Team è stato sconfitto di misura dalla Service 2000 di Bologna in semifinale, ma si è aggiudicato la finalina per il terzo posto contro gli umbri del Gryphus. La classifica finale: 1° posto per la Pallanuoto Riccione; 2° posto per la Service 2000 Bologna; 3° posto per il Blugallery Team; a seguire, nell’ordine, Gryphus Perugia, Jesina Pallanuoto e Osimo Pirates. Al termine della manifestazione il tecnico Valeri si è detto comunque soddisfatto del lavoro della squadra, la quale si presenta molto ringiovanita ai nastri di partenza del campionato. C’è ancora molto lavoro da fare in vasca, ma la strada è quella giusta. I fondi raccolti (oltre 600 euro) sono stati devoluti alla casa di riposo "Lazzarelli". All’evento sono intervenuti anche la sindaca Rosa Piermattei e l’assessore allo sport Paolo Paoloni.

m. g.