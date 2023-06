In pista all’ippodromo Martini: si torna a correre ogni giovedì

Manca sempre meno alla riapertura dei cancelli dell’Ippodromo "Martini" di Corridonia dove è pronta ad accendersi la classica stagione estiva di corse al galoppo in notturna. Infatti la prima giornata in programma sarà domani.

Si correrà proprio per tutti i giovedì di giugno, per poi continuare nei mesi di luglio e agosto. Inoltre tra una settimana, il 22 giugno, si svolgerà la conquista del "Palio della Margutta", nota manifestazione storica della città, in cui si abbinerà un cavallo a ogni corsa e in base all’arrivo si assoceranno punti che alla fine determineranno la contrada vincitrice. Come di consueto andrà in scena il ’Gran Premio Città di Corridonia’, programmato per il 17 agosto, arrivato alla sua 66ª edizione, dove lo scorso anno la vittoria è andata a "The Dark Side", che dopo il secondo posto del 2020 e un quinto nel 2021 ha centrato il successo e quasi sicuramente sarà in lizza anche per questa edizione. Da valutare anche se rientrerà il beniamino locale "Tempo Di Renaccio" il quale nel 2022 ha dominato nel premio scuderia Daytona.

Il ’Gran Premio Città di Corridonia’ sarà il big event del Martini in tutti i sensi, una manifestazione unica e molto sentito da tutti, dal proprietario all’appassionato che è sugli spalti e ci saranno diverse prove di preparazione per arrivare con il cavallo al top in quella giornata tant’è che nel "Franco Martini", che è l’ultimo test prima del ’Città di Corridonia’ e quindi si vedrà già una scrematura di diversi cavalli. I migliori cavalli di tre anni avranno a disposizione il premio Scuderia Daytona, in programma l’ultima settimana di luglio, e un altro appuntamento da segnare per gli appassionati sarà il premio Rita Calcestruzzi, corsa che negli ultimi anni è stata disputata la sera del Gran Premio dove si vedranno in scena i cavalli di due anni.

Diego Pierluigi